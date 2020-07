Michael Masi begonnen aan inspectie van circuit Imola

De F1-kalender van 2020 is nog steeds niet volledig en daarom is de FOM nog altijd op zoek naar locaties waar er gereden kan worden. Door nieuwe uitbraken van het coronavirus zowel binnen als buiten Europa wordt de zoektocht bemoeilijkt en lijkt het er niet op dat er veel opties zijn om buiten de Europese grenzen te racen.

De F1 heeft wel een akkoord met Bahrein om twee races te rijden en met Abu Dhabi om de laatste race van het seizoen te houden. Wat er tussen de Grand Prix op Mugello en tussen Bahrein gebeurt is nog een groot vraagteken.

Suggesties zijn er wel, zoals races in Duitsland op Hockenheim, in Portugal op Portimao en een race in San Marino op het beroemde circuit van Imola lijkt ook steeds serieuzere vormen aan te nemen. De kansen van Imola lijken te stijgen aangezien Michael Masi op dit moment (woensdag) bezig is met de inspectie van het circuit.

Onlangs heeft het circuit in San Marino de FIA-homologatiestatus geüpgraded naar Grade 1, de benodigde status om een F1-race te mogen organiseren.

Imola-baas Uberto Selvatico Estense zei eerder in juli: "We zijn verheugd dat het nieuws over Mugello nu officieel is. Ik zie het als een verdere vergroting van de kansen van Autodromo Enzo e Dino Ferrari om aan het einde van het seizoen een Grand Prix te organiseren."