Norbert Haug: "Mercedes maakt de F1 niet saai"

Toto Wolff is teruggekomen op zijn eerdere uitspraken dat Mercedes op een makkelijke en simpele manier het kampioenschap van 2020 zal winnen. Dat ondanks het feit dat de Mercedes-teambaas, na de derde opeenvolgende overwinning van het seizoen afgelopen zondag van het Duitse team afgelopen zondag, heeft toegegeven dat de auto uit 2020 'een wapen' is met "veel kracht en veel downforce".

Tegelijkertijd worstelen rivalen Red Bull en Ferrari. Wolff hield vol: "Ik denk niet dat we de concurrentie in Hongarije hebben vernietigd. De verschillen zijn minimaal. Met een uitvalbeurt van Lewis verdwijnt de voorsprong in het kampioenschap. We moeten blijven aanvallen."

Haug vindt prestaties welverdiend

Anderen vinden echter dat Mercedes nu zo goed is dat het team bijna 'foutloos' genoemd kan worden. Zo vindt onder andere voormalig Duits journalist Norbert Haug: "De perfectie die de afgelopen zes jaar is bereikt, is gewoon ongeëvenaard in de racegeschiedenis. Het is welverdiend."

"Als je zegt dat Mercedes het wereldkampioenschap saai maakt, dan moet ik dat corrigeren. Het zijn degenen die het niet kunnen bijhouden, die het saai maken', voegde Haug op Sky Duitsland. Haug werkte na zijn journalistieke carrière lang in de Formule 1 voor Mercedes als vice-president van het autosportprogramma toen ze onder anderen motoren leverden aan McLaren.

Hoe dan ook, de meesten zijn het erover eens dat een gebrek aan concurrentie helemaal vooraan een probleem is voor de Formule 1.