F1 Podcast Hongarije: "Is er nog wel een kampioenschap?"

Beluister hieronder de podcast of ga naar racereporter.nl

Verder bespreken ze de regen, de crash van Max Verstappen en de fenomenale race hierna. Red Bull heeft het teamwork op orde maar de wagen nog lang niet is de conclusie in de uitzending.

De derde Grand Prix van het seizoen is verreden. In Hongarije kende Red Bull Racing een bijzonder slecht weekend maar met een uitstekende afloop, terwijl Mercedes weer domineerde dat deed denken aan de tijden van Schumacher.

