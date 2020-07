FIA-president Jean Todt: "All Lives Matters"

Terwijl Lewis Hamilton de antiracismemaatregelen van de Formule 1 als 'niet goed genoeg' beschouwt, heeft FIA-president Jean Todt verklaard dat 'alle levens' ertoe doen.

Na de overwinning van de Grand Prix van Hongarije bekritiseerde zesvoudig wereldkampioen Hamilton het 'gênante' spektakel voor de race. De Brit knielde opnieuw voor de Black Lives Matter-beweging maar voelt bijna geen steun meer van de F1 en de andere coureurs.

Grosjean vindt het niet nodig

Gedeeltelijk gaf hij de directeur van de Grand Prix Drivers Association, Romain Grosjean, de schuld van de puinhoop die zondag plaatsvond op de startgrid. Hamilton: "Hij vindt het niet belangrijk om het te doen. Hij is een van hen die denkt dat het een keer is gebeurd en dat is alles wat we moeten doen."

De andere GPDA-directeur, Sebastian Vettel, is het ermee eens dat het kniel-moment van zondag er niet goed uitzag. Tegenover RTL zei hij: "Je hebt gezien wat er is gebeurd. Er was vandaag weinig tijd, iedereen had haast. In de toekomst moeten we het eens worden over wat we gaan doen. Hopelijk lossen we dit probleem voor de volgende race op."

Kritiek op FIA en F1

Hamilton kijkt echter ook naar de eigenaar van de Formule 1, Liberty Media, en de door Todt beheerde FIA. Hij maakt gehakt van zowel de F1 als FIA: "Het ontbreekt aan leiderschap. We zijn in een sport en er moet leiderschap van de top zijn en dat is er momenteel niet. Ik zal deze week contact opnemen met de F1 en contact opnemen met Jean Todt, aangezien niemand anders het zal doen. Ik zou heel graag willen weten wat Jean denkt en wat Chase Carey denkt. Je hebt een leider nodig, waar is Jean in dat scenario? Ik zou ze niet moeten roepen."

F1-CEO Chase Carey heeft 1 miljoen dollar toegezegd aan de antiracismebestrijding, de Daily Mail onthult dat Todt via de FIA ​​ook ongeveer hetzelfde bedrag heeft toegezegd. Todt, wiens vrouw actrice Michelle Yeoh Chinees is, zegt dat racisme niet alleen zwarte mensen treft. Todt: "Lewis hecht veel belang aan racisme. Het is een goede zaak die hem dierbaar is. Mensen zijn allemaal verschillend. Sommigen zijn luidruchtig, anderen zeggen zachtjes wat ze vinden. Maar we streven allemaal naar het einde van racisme."

'Ik zeg dat het leven ertoe doet. Leven is belangrijk. Niet alleen zwarte levens. Of gele levens. Of blanke levens. Alle levens", voegde Todt eraan toe, die begrijpt waarom de coureurs willen knielen.