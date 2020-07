Alexander Wurz: "Iedereen kan dezelfde fout maken als Verstappen"

Alexander Wurz reed van 1997 tot en met 2009 in de Formule 1 als race- en testcoureur. De Oostenrijker was een goede degelijke coureur die netjes overkwam en ook lange tijd voorzitter van de coureursvakbond GPDA. Hij zette zich in voor veiligheid en de rechten van coureurs in de Formule 1 en ook voor meer gelijkheid in de sport.

Voor de Oostenrijkse zender ORF is hij af en toe aanwezig op de circuits of in de studio om races te analyseren. Gisteren was dat ook het geval bij de Grand Prix van Hongarije en besprak hij de crash van Max Verstappen op weg naar de grid. Volgens Wurz kan de beste coureurs dit overkomen en was het niet raar dat Verstappen in de bandenstapels belandde.

Verstappen had geen grip

De 46-jarige Wurz: "Max was op weg naar de grid en had geen idee waar er grip was. Hij was op zoek naar grip om te kijken waar de risico's genomen konden worden en waar niet. De baan was bovendien nog nat en vrijwel iedereen reed op de intermediate-banden. Je kunt zien dat hij wilde corrigeren toen hij weggleed maar dat de voorwielen totaal geen grip kregen."

"Vanaf dat moment moet je van de remmen af en heb je geen enkele controle meer over je auto. Hij had zo weinig grip. Het is zo makkelijk om de controle over de wagen te verliezen dat zelfs een van de beste coureurs ter wereld een passagier in zijn auto wordt."