Robert Doornbos: "Red Bull is de verkeerde weg ingeslagen met RB16"

Red Bull Racing is duidelijk de verkeerde weg ingeslagen met de ontwikkeling van de RB16. Dat zei voormalig F1-coureur Robert Doornbos bij Ziggo. Max Verstappen werd gezien als de belangrijkste uitdager van Mercedes voor dit jaar, maar geeft toe dat Red Bull verder weg is dan het team voor het nieuwe seizoen wilde.

Verkeerde keuzes na wintertest

Bij Ziggo Sport vertelde Robert Doornbos hoe hij tegen de situatie aankijkt. De 38-jarige Rotterdammer: "Red Bull lijkt verloren op dit moment. In termen van ontwikkeling, zijn ze de verkeerde kant op gegaan. Sinds de wintertest in Barcelona hebben ze de verkeerde keuzes gemaakt voor de ontwikkeling van de auto en dat realiseren ze zich nu."

Max geeft niet op

Verstappen geeft toe dat de zoektocht van Red Bull om de titel te heroveren misschien wat langer moet wachten, hoewel hij erop staat dat hij niet zal opgeven. Tegen de Spaanse Krant AS zegt de Nederlander: "Het is duidelijk dat Mercedes op dit moment erg sterk is en dat we een gat moeten dichten. Ik hoop dat we in de komende jaren in staat zullen zijn om dat te doen en op hun niveau te zijn, dat is waarom ik met Red Bull voor de lange termijn heb getekend. Ik denk dat we het kunnen doen en we zullen in de komende jaren zien of het dan lukt."