Mattia Binotto aan de schandpaal genageld door Italiaanse media

Het eerste Grand Prix-weekend van het seizoen 2020 was niet geweldig voor Ferrari ondanks de tweede plaats van Charles Leclerc. De tweede Grand Prix, eveneens in Oostenrijk, werd rampzalig. Na weer een slechte kwalificatiesessie botsten beide Ferrari-auto's tegen elkaar, wat resulteerde in een dubbele eliminatie. Na geen uitleg over de slechte resultaten van Ferrari blijven de geruchten de ronde doen. Vooral voor de positie van Mattia Binotto is er na afgelopen weekend veel te doen in de Italiaanse media.

Binotto heeft meerdere petten op

Mattia Binotto is niet alleen teamleider maar ook technisch coördinator van Ferrari. Een rol die in de Formule 1 niet zo vaak gecombineerd wordt, omdat dit meestal twee aparte posities zijn.

Volgens Daniele Spariscide op de Italiaanse site corriere.it zit het probleem vooral in deze rolverdeling: "Twaalf maanden heeft Binotto enorm veel energie gestoken in politieke veldslagen: de hervorming van 2021 is uitgesteld tot 2022, het budgetplafond, het nieuwe Concord Agreemen. Ten slotte is er het moeilijke FIA-onderzoek naar de motoren van 2019 dat werd afgesloten met een geheime overeenkomst waarvan de gevolgen nu worden betaald. Voor de zekerheid is dat de meeste problemen voortkomen uit het feit dat de aerodynamica en het chassis werden gebouwd op het vermogensniveau van de oude krachtbron."

"Maandag was er in Maranello een lange briefing om de configuratie voor de Hongaarse Grand Prix te vinden, maar zondag was al een keerpunt van het seizoen."

De Italiaanse pers ziet de toekomst van Ferrari dus niet als positief, zeker niet als het moeilijk is om de motor komend seizoen te upgraden. "Een wondermiddel is nodig om de SF1000 weer tot leven te wekken."