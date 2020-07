Ralf Schumacher: "Charles Leclerc lijkt me slimmer dan Sebastian Vettel"

Afgelopen weekend werd de dramatische seizoensstart van Ferrari volledig gemaakt. In de eerste ronde van de Grand Prix van Stiermarken kwamen Charles Leclerc en Sebastian Vettel met elkaar in botsing, wat resulteerde in een dubbele uitvalbeurt binnen een paar ronden.

Volgens Ralf Schumacher heeft Charles Leclerc Sebastian Vettel politiek vermoord bij Ferrari. Dat is de mening van voormalig F1-coureur Ralf Schumacher, die de manier begroet waarop Leclerc simpelweg de volledige verantwoordelijkheid op zich nam voor de crash in de eerste ronde van afgelopen zondag.

Als analist van Sky Duitsland zei hij in de studio: "Ik moet eerlijk zeggen dat Leclerc op die manier slimmer lijkt dan Sebastian. Hij stond meteen op en zei 'Mijn fout', wat veel beter klinkt dan 'Ik was niet tevreden met mijn auto, dus ik ben blij dat ik op de baan ben gebleven'."

"Charles Leclerc is aardig, maar hij kan nog steeds zijn ellebogen uitsteken. In het team heeft hij Sebastian politiek vermoord. Binnen de kortste keren. Hij is verbazingwekkend volwassen voor zijn leeftijd", voegde Schumacher toe.

Schumacher, die reed voor teams zoals Williams en Toyota, zei dat hij hoopt dat Vettel een andere stoel kan vinden voor 2021. Het zou volgens de Duitser treurig zijn als zijn landgenoot verdwijnt van de grid.