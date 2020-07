Daniil Kvyat: "Er is geen goede reden om te knielen"

Lewis Hamilton heeft de afgelopen weken veel teweeg gebracht in de Formule 1. Zo wilde hij samen met al zijn collega-coureurs knielen op de startopstelling voor de Grand Prix van Oostenrijk en Stiermarken. Zes coureurs weigerden, waaronder Daniil Kvyat.

De Rus heeft inmiddels uitgelegd dat hij zeker tegen racisme is, maar hij zelf een keus wil maken in hoe hij hier iets tegen wil doen. Volgens Kvyat is het een persoonlijke keuze, en moet het niet opgelegd worden door iemand anders omdat hij dat wil, zoals Lewis Hamilton.

Russen knielen niet zomaar

De coureur van AlphaTauri blijft dan ook bij zijn standpunt: "Ik heb vorige week al mijn standpunt kenbaar gemaakt. Alle coureurs zijn verenigd in de strijd tegen racisme, we dragen T-shirts met daarop de tekst 'End Racism'. Maar ik ben tegen knielen. Het is tegen de Russische mentaliteit. We knielen niet zomaar, er moet altijd een heel goede reden voor zijn."

Het binnendringen van politiek in de Formule 1 heeft de coureurs zichtbaar verdeeld, maar Kvyat houdt vol dat dergelijke gebaren een persoonlijke keuze zijn.

"Niemand dwingt iemand om iets te doen. Elke coureur, elke medewerker in de Formule 1 doet wat bij hem of haar past. Ik denk dat er in dit alles geen drama is. Voor sommige mensen is knielen prima, maar ik wil mijn positie op een andere manier uitdrukken, zoals sommige andere collega's. We zijn allemaal kalm, iedereen is geconcentreerd voor de race, er zijn geen ernstige meningsverschillen. We vechten allemaal tegen racisme, maar iedereen doet het op zijn manier", zo besloot Kvyat tegenover de Russische televisie.