Ross Brawn heeft genoten van gevecht tussen Verstappen en Bottas

Max Verstappen scoorde gisteren zijn eerste punten van het jaar 2020. De Nederlander behaalde een derde plaats achter Lewis Hamilton en Valtteri Bottas die een 1-2 scoorden voor Mercedes op het thuiscircuit van Red Bull. De 22-jarige Nederlander was realistisch genoeg om aan te geven dat dit het maximaal haalbare was en dat hij tevreden was met de punten.

De schade bleef hiermee beperkt, al had Verstappen aanvankelijk de hoop op een tweede plaats te kunnen claimen. Met nog enkele ronden te gaan was het Valtteri Bottas die te sterk was, maar niet voordat er twee ronden een gevecht plaatsvond tussen de Red Bull en Mercedes-coureur.

Max haalt het maximale eruit

Ross Brawn heeft genoten van het gevecht tussen Verstappen en Bottas. De sportief directeur van de Formule 1 reageerde vandaag op de gebeurtenissen van dit weekend.

De voormalig teambaas van Mercedes zegt over Red Bull: "Red Bull Racing heeft in de winter zeker verbeteringen aangebracht en het is duidelijk dat ze momenteel de grootste bedreiging vormen voor Mercedes. Ze hebben echter nog niet de snelheid om de Silver Arrows uit te dagen op pure prestaties."

"Dat weerhield Max er echter niet van om het te proberen. Hij leverde nog een voorbeeldige uitvoering met het pakket dat hij had, en ik denk niet dat iemand er meer uit had kunnen halen dan hij. Zijn vastberadenheid om terug te vechten tegen Valtteri, nadat de Mercedes hem was gepasseerd, bracht ons op het puntje van onze stoel, maar we wisten dat dit een zinloze strijd zou zijn."

Hoog niveau

Brawn is content met het niveau wat hij ziet tijdens de gevechten. Hij merkt op dat de coureurs ook vertrouwen in elkaar hebben en respect voor elkaar: "Desalniettemin laat het zien op welk hoog niveau deze jongens racen, dat ze van wiel tot wiel kunnen gaan met de snelheden die ze doen met het vertrouwen dat ze met elkaar hebben. Max wurmde zich vandaag om de nek en de derde plaats was het maximale dat hij kon bereiken."