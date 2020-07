Mattia Binotto met rook uit de oren: "Moeilijk weekend is de makkelijkste conclusie"

Het was niet het weekend waarop Ferrari had gehoopt. De Italiaanse grootmacht kent na de geheime afspraken met de FIA een hoop problemen. Tijdens de eerste race in Oostenrijk konden de twee Scuderia-coureurs lastig bij de top drie aansluiten. Uiteindelijk kwam Leclerc na een goede race en wat geluk op het podium. Sebastian Vettel viel ver weg met een tiende positie. Ook dit weekend was het bijhouden van de topteams lastig.

De kwalificatie van gisteren was nat, iets waar de Ferrari-bolide niet op ingesteld was. Het was dus wennen voor de coureurs van het team. Leclerc verklaarde al dat het weinig uitmaakte, maar desondanks kon de Monegask niet in Q3 komen en moest het doen met P11. Het werd allemaal nog erger voor de jonge coureur, want hij kreeg drie plaatsen gridstraf voor het ophouden van Daniil Kvyat in de kwalificatie. Sebastian Vettel kwam wel in Q3, maar niet verder dan de tiende stek.

Uitvalbeurt beide coureurs niet aanvaardbaar

De race was voor de Scuderia een meetpunt, want ze hadden nieuwe updates meegenomen en konden deze testen. Maar het ging al snel mis. In bocht drie raakte de coureurs elkaar en dat is volgens teambaas Mattia Binotto niet aanvaardbaar. "Ik denk niet dat er veel te zeggen is tegen de coureurs, ze zijn oud en wijs genoeg. Het is op de één of andere manier lastig om een race zo af te sluiten na slechts twee ronden."

De Scuderia-teambaas kan maar één conclusie trekken: "Het is een moeilijk weekend voor ons, dat is de makkelijkste conclusie die ik kan trekken. Het is niet het moment om verantwoordelijkheid te zoeken of te beschuldigen. Het is tijd om eraan te werken en ervoor te zorgen dat we met de juiste mensen zo snel mogelijk vooruitgang boeken."