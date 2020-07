Officieel: Derde vrije training afgelast

De derde vrije training is officieel afgelast. Dat is zojuist bekend gemaakt door de FIA. Het regent te hard waardoor er te veel water op het circuit staat en het niet verantwoord is om te gaan rijden. Ook de kans op schade is groot en ook dat zorgt voor problemen aangezien er minder onderdelen aanwezig zijn dan normaal.

F1 motorsport directeur Ross Brawn vertelde dat er aan het einde van de dag mogelijk wel gereden kan worden. Hij zinspeelde op een kwalificatie aan het einde van de middag of begin van de avond. Morgenochtend kan er sowieso gekwalificeerd worden zei hij, en dan zou de F2 race geschrapt worden.