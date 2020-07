Steiner hoopt op reversed grid races in de toekomst

Volgens Haas F1-teambaas Guenther Steiner zou de Formule 1 in de toekomst toch het idee van reversed grid races moeten verkennen en uitproberen of het werkt. De sport zou dit jaar een race met reversed grids krijgen in de back-to-back races, waarbij het tweede race-weekend op zaterdag een kortere race zou krijgen, wat de startgrid op zondag zou bepalen.

Tijdens de race van zaterdag zouden de coureurs onderaan het kampioenschap vooraan starten, terwijl de leider in het F1-kampioenschap achteraan zou moeten starten. Het plan kreeg echter geen unanieme steun, waarbij Mercedes publiekelijk tegen het idee was.

F1 werd gedwongen het nieuwe formaat te schrappen dat te zien zou zijn geweest tijdens dit weekend met de Grand Prix van Stiermarken en de 70th Anniversary Grands Prix.

Proberen de moeite waard

Steiner is van mening dat het goed zou zijn voor de sport om het plan door te nemen om te bepalen of het een gemiste kans is of niet. De markante Italiaan: "Hopelijk komt het weer op de agenda dat we dit kunnen gaan uitproberen. Zoals ik altijd heb gezegd, als het niet werkt, moeten we dapper genoeg zijn om te zeggen dat het niet werkte en teruggaan naar hoe we het eerder hebben gedaan."

"Soms helpt het om zoiets te proberen omdat we niet veel kunnen verliezen. Nogmaals, ik hoop dat het terugkomt en we het kunnen proberen, dan weten we het en zitten we hier niet te speculeren of het een gemiste kans is of niet. Het werkte of het werkte niet en zo niet, dan komen we vanzelf met het volgende goede idee als dit niet werkt."

Ook Alfa Romeo is voorstander

De teambaas van Alfa Romeo, Frederic Vasseur, geeft toe dat het moeilijk zou zijn geweest om het weekend naadloos te zien verlopen met het plan in Oostenrijk, maar hij denkt dat het mogelijk bij Silverstone wel zou kunnen werken.

Vasseur let uit: "Spielberg zou moeilijk zijn geweest omdat het klassement gebaseerd zou zijn op het resultaat van de eerste race. Het zou moeilijk zijn geweest omdat je de verleiding kunt hebben om de race te stoppen was geëindigd tijdens de eerste race."

"Ik ben echter positief om dit plan uit te voeren voor de rest van het seizoen, zoals in Silverstone. Als we dit later in het seizoen nog een keer zouden herhalen zou dat een goede mogelijkheid bieden om het uit te proberen. Het maakt ook deel uit van de vaardigheid van de coureurs om in te halen, maar laten we kijken voor de toekomst. We hebben dit seizoen voorlopig veel andere dingen om te regelen."