Mugello en Rusland officieel op F1-kalender voor 2020

Na weken van speculaties is het nu officieel: De negende race van de F1-kalender van het seizoen 2020 wordt op 13 september gereden op het Italiaanse circuit van Mugello. De tiende race zal op 27 september plaatsvinden in Rusland.

Ferrari zal dolblij zijn met de Grand Prix op het circuit in Mugello aangezien het eigenaar is van dat circuit, het goed kent en er recent nog heeft getest. Daar komt bij dat de race op Mugello de 1000ste Grand Prix van Ferrari in de Formule 1 is.

De Grand Prix van Rusland stond al op de kalender maar is verplaatst naar een andere datum. De Russen wilden graag op de kalender blijven en waren even bang dat Portugal hun plek zou innemen. De kans dat Portugal met het circuit in Portimao op de kalender komt te staan is alsnog aanwezig, maar nog niet officieel bevestigd.

Het seizoen zal worden afgesloten met twee races in Bahrein en de finale in Abu Dhabi.