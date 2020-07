Fernando Alonso zichtbaar dunner door mysterieuze ziekte

Fernando Alonso heeft onthuld dat hij tijdens de afgelopen maanden middenin de coronapandemie, enkele weken leed aan een mysterieuze ziekte. Velen hebben gemerkt dat de bijna 39-jarige Spanjaard, die volgend jaar met Renault terugkeert naar de Formule 1, de afgelopen weken zichtbaar dunner is geworden.

Alonso geeft toe dat hij wekenlang ziek was: "Ik ben een paar keer naar het ziekenhuis geweest, ze hebben me veel tests laten doen, maar uiteindelijk hebben we niet echt ontdekt wat het was. Ik heb non-stop getest op coronavirus, maar het was altijd negatief."

Hij vertelde CNN echter ook dat hij zich in feite 'fris' voelt na een onderbreking van twee jaar in de Formule 1. De tweevoudig wereldkampioen: "Ik voel me nu fris, klaar om te reizen, klaar om andere dingen te doen, werk aan de simulator. Dus ik voel me nu beter dan toen ik 25 was."

Mercedes heeft Alonso niet gebeld

Alonso vertelde Spaanse media dat hij tijdens de pauze die de F1-teams hadden door het coronavirus, enkele telefoontjes kreeg van Formule 1-teams, maar niet van Mercedes.

"Dat is het team waarmee iedereen met gesloten ogen zou tekenen omdat je dan meteen een winnende auto zou hebben", zo vertelde hij in het gesprek.

Abiteboul legt keus uit

Het stelt de vraag waarom Renault ervoor koos om met zijn voormalige kampioen Alonso in zee te gaan in plaats van met een van de veelbelovende junioren zoals Christian Lundgaard.

"Dit moet niet worden beschouwd als een gebrek aan loyaliteit aan ons eigen project", benadrukt Renault-teambaas Cyril Abiteboul. "Het plan van de academie was dat één van onze jonge coureurs in 2021 op de grid staat, en misschien gaat dit gebeuren. Maar laten we wel wezen: de crisis van dit jaar had ernstige gevolgen, en één daarvan is dat we nog geen conclusies kunnen trekken over de prestaties van Guanyu Zhou en Christian Lundgaard", legde Abiteboul uit.