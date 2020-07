Nico Rosberg fileert Sebastian Vettel op Duitse TV

Sebastian Vettel kende geen goed begin van het seizoen 2020. Dit jaar betekent tevens zijn laatste jaar bij het Italiaanse team aangezien hij aan de kant is gezet voor ten faveure van Carlos Sainz, die als teamgenoot van Charles Leclerc zal fungeren.

Dit doet pijn bij Vettel, zo is inmiddels bekend. Michael Schumacher was zijn grote voorbeeld en Vettel wilde dolgraag ooit bij Ferrari rijden en het team weer glorietijden bezorgen zoals destijds in de periode met Schumacher. De viervoudig wereldkampioen sneuvelt echter in een rijtje met coureurs die het niet is gelukt om met Ferrari wereldkampioen te worden. Ook Fernando Alonso, die alom geprezen wordt voor zijn goede prestaties als coureur, staat in het rijtje van coureurs die het niet is gelukt om Ferrari een wereldtitel te bezorgen.

Oordeel Nico Rosberg over Vettel

De Grand Prix van Oostenrijk was geen goede start voor Vettel. Hij kwalificeerde zich achter teamgenoot Leclerc en de kritiek op Ferrari zwelt aan vanwege het slechte prestatieniveau. Alsof dat nog niet genoeg was maakte Vettel een inschattingsfout in bocht 3 toen hij in aanraking kwam met zijn opvolger Carlos Sainz.

Als gevolg hiervan spinde de Duitser en moest hij achteraan aansluiten en zijn race opnieuw beginnen. Op RTL Duitsland waren Timo Glock en Nico Rosberg in de studio de analisten van de race in de bergen.

Voormalig wereldkampioen Rosberg had zijn oordeel klaar en was vernietigend voor de Duitser: "Hij verremde zich en spinde. Dit heeft hij finaal verkeerd ingeschat. Zoiets is onverklaarbaar en teleurstellend. De vier WK-titels die hij heeft behaald tellen niet meer mee."