Mattia Binotto: "Kans op race in Mugello is 98 procent en hopelijk met fans"

De kans dat Mugello een Formule 1-race organiseert op de 'corona-kalender' van 2020 bedraagt 98 procent. Dat beweert Mattia Binotto, de teambaas van Ferrari. Het team uit Maranello is ook eigenaar van het circuit Mugello, een uitdagend circuit in het noorden van Toscane.

Mugello staat bekend als een testbaan, maar het is nu gepland om een week na de Italiaanse Grand Prix in Monza de 1000e Grand Prix van Ferrari in de Formule 1 te organiseren.

Binotto zegt dat het contract nog niet is ondertekend maar dat een akkoord zeer dichtbij is. Tegenover Sky Italia: "We geven er veel om en hebben contact gehad met de Formule 1 om deze race te houden, wat de 1000e Grand Prix zou zijn. Het is 98 procent dat we er zullen gaan rijden, maar we vieren het pas als er een handtekening staat."

Binotto voegde toe: "We hopen ook onze fans bij ons te hebben, terwijl we altijd naar de situatie met Covid-19 kijken."