Alex Albon: "We gaan verschillende standen van motor uitproberen"

Tijdens de eerste vrije trainingen van het seizoen behaalde Mercedes beide keren positie één en twee. Volgens Red Bull Racing-coureur Alexander Albon liggen de teams dicht bij elkaar in Oostenrijk en zit het wel goed met de prestaties van het Oostenrijkse team.

Als je de resultaten bekijkt na de eerste dag in de bergen van Oostenrijk, dan voorspel je dit weekend ongetwijfeld een dominante Mercedes. Volgens Albon valt het mee en zit er niet veel ruimte tussen de teams. "Iedereen is hier in Oostenrijk heel snel op snelheid gekomen. Zelfs na de eerste dag zitten we dicht bij elkaar", vertelt de Thaise Brit tegen Sky Sports F1.

Red Bull moet werken aan de motor

Dit heeft volgens Albon ook te maken met de baan waar de eerste Grand Prix wordt verreden. "Het is een vrij gemakkelijke baan. Als we in Hongarije waren begonnen, hadden we waarschijnlijk allemaal wat meer met de auto geworsteld, maar het voelt nu goed."

Bovendien heeft Red Bull Racing een duidelijk idee waar nog aan gewerkt moet worden. "We weten precies waar we morgen aan willen werken voor de korte en lange runs. We hebben ook een aantal standen van de motor voor morgen om uit te proberen", besloot de teamgenoot van Max Verstappen.