Carlos Sainz bang om corona op te lopen

Over enkele dagen kan het Formule 1-seizoen eindelijk beginnen. Als voorbereiding daarop worden alle personeelsleden van Formule 1-teams en andere mensen die op het circuit moeten werken, getest op het coronavirus. Ook alle coureurs moeten die test ondergaan.

Er zijn door de Formule 1 allerlei veiligheidsmaatregelen getroffen, waaronder het dragen van mondkapjes voor teamleden. Ook moeten alle teams in hun eigen ruimtes blijven, zoals pitboxen en hotels. Afgelopen maand zijn alle teamleden van McLaren die aanwezig zijn op het circuit getest, maar Carlos Sainz is echter bang dat hij een keer positief op corona test en dan alsnog niet kan racen.

Angst voor corona

In gesprek met CNN sprak Sainz zijn bezorgdheid als volgt uit: "Je hebt misschien Covid-19 en je weet niet eens dat je het hebt en zelfs geen symptomen hebt of iemand in het team heeft zelfs geen symptomen en zij hebben het en daardoor mis je misschien een race."

"Na vier maanden niet racen en willen gaan racen, ben je opeens perfect gezond en wel maar je hebt positief getest op Covid-19 dus kan niet racen in de Formule 1. Na vier maanden zonder racen zou het een vreselijk gevoel zijn en zoiets dat ik ervoor wil zorgen dat het niet gebeurt."

"Je kunt het net zo goed krijgen van pure pech en je kunt er niets tegen doen, je moet daarom gewoon een paar races overslaan. Maar het ergste is dat je je perfect voelt, zoals ik me nu voel, dan toch Covid-19 in je systeem of in je bloed hebt en niet in staat bent om te racen."