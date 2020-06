Pedro de la Rosa: "Red Bull is klaar om te strijden om de titel"

Nog enkele dagen en dan kan het lange wachten eindelijk beloond worden. De eerste Grand Prix van 2020 staat op het punt van beginnen en dus buigt iedereen zich over de vraag hoe de eerste race maar ook het kampioenschap gaat ontvouwen. Volgens voormalig F1-coureur Pedro de la Rosa wordt het een spannend seizoen tussen de drie topteams.

Tijdens de wintertest was er weinig verschil tussen Mercedes en Red Bull Racing. De twee teams leken elkaar geen ruimte te geven voor fouten, maar toen het uur van de waarheid naderde, werd de Grand Prix van Australië geannuleerd.

Red Bull sterk - Ferrari had problemen

Nu hoeven de fans nog maar een week te wachten tot het seizoen eindelijk begint. Pedro de la Rosa denkt dat het vuurwerk dit jaar barst. "Het wordt een raar seizoen, met de late start en het feit dat er geen toeschouwers mogen zijn. Ik denk ook dat het een fantastisch seizoen zal worden voor de sport. Er staan ons goede dingen te wachten", zo vertelde hij in Marca.

"Mercedes zal sterk zijn en Red Bull Racing is meer dan ooit klaar voor de strijd. Ferrari had problemen, maar nu hebben ze de tijd gehad om eraan te werken en ik zou ze zeker niet al afschrijven."

Volgens De la Rosa maakt de lange periode tussen de wintertest en de start van het seizoen het sowieso moeilijk om te voorspellen. "Hoewel de fabrieken 73 dagen gesloten zijn, hebben de F1-teams in vier maanden veel werk verzet. In Barcelona waren ze al bezig met upgrades voor de Spaanse Grand Prix in mei. De auto's die op de baan verschijnen in Oostenrijk zullen heel anders zijn dan tijdens de wintertest."