Daniel Ricciardo: "Racen met F1 op Mugello zou krankzinnig zijn!"

Renault-coureur Daniel Ricciardo gelooft dat het rijden van een Formule 1-auto uit 2020 op Mugello 'krankzinnig' zou zijn het Italiaanse circuit dit seizoen een Grand Prix zou houden. Het circuit van Ferrari, dat ten noorden van Florence ligt, zal een plaats op de vernieuwde F1-kalender van 2020 veiligstellen met een waarschijnlijke plek na de Italiaanse Grand Prix in Monza.

Ricciardo testte op het circuit voor Toro Rosso in 2012, maar gelooft dat de extra grip van een 2020-auto zelfs vanaf dat prestatieniveau een stap vooruit zou zijn.

Opgewonden

De Australiër zegt er opgewonden te zijn over de mogelijkheid van een Grand Prix op circuits als Mugello, en herinnerde zich dat hij daar in 2007 racete in de Italiaanse Formule Renault, waar hij tweemaal vierde werd.

"Het eerste circuit dat ik hoorde in de geruchtenmolen was Mugello en dat was een circuit dat ik in 2007 voor het eerst reed en het was mijn favoriete circuit dat seizoen", zei Ricciardo toen hem werd gevraagd naar de mogelijkheid dat er nog meer West-Europese circuits op de kalender zouden komen.

“Ik hield van de vloeiende, snelle bochten en denk dat het in een F1-wagen geweldig zou zijn. We hebben daar in 2012 een test gehad met Toro Rosso, maar de auto's van 2020 op dit circuit zou echt krankzinnig en gaaf zijn. Ik ben zeker opgewonden als we hier zouden gaan racen."