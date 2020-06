Toeschouwers absoluut niet welkom in Spa-Francorchamps

Voorlopig zullen er geen toeschouwers op de tribunes plaats kunnen nemen van de Grands Prix. Hoewel het coronavirus in Europa op de meeste plaatsten lijkt af te zwakken zijn er diverse suggesties om die afspraak te herzien.

De organisatie van de Grand Prix van België peinst er echter niet over om dit standpunt te wijzigen. Het Belang van Limburg meldt dat er nagedacht zou worden om toch een bepaald aantal toeschouwers op de tribunes te laten plaatsnemen.

Promotor Vanessa Maes zegt dat dit absoluut niet het geval is en zij vasthoudt aan het originele plan: "Al onze onderhandelingen met de Formule 1 waren gebaseerd op het feit dat er tot 31 augustus geen massa-evenementen plaats mochten vinden. We zijn erin geslaagd een oplossing te vinden die de Waalse regio niets kost en die willen we behouden."

Wat er na de races in Europa gaat gebeuren voor de toeschouwers is nog onduidelijk. Onder andere Cyril Abiteboul suggereerde dat er op de tribunes buiten Europa mogelijk wel toeschouwers toegelaten worden.