Helmut Marko over updates: "Weten nog niet hoe goed ze zijn"

Volgende week begint met de Grand Prix van Oostenrijk het Formule 1-seizoen. Ondanks dat de zomer is begonnen is dit de eerste race van het jaar maar zullen we bij de meeste teams updates op de wagens gaan zien. Zo weten we van Ferrari dat het enkele kleine updates mee zal brengen naar Oostenrijk omdat het de SF1000 beter wil leren kennen.

Red Bull Racing zal drie grote updates meenemen die onder andere bedoeld waren voor de Grand Prix van Spanje en Oostenrijk. Dat vertelde Helmut Marko in gesprek met Auto Motor und Sport.

Vernieuwde RB16 in Oostenrijk

De RB16 die in Oostenrijk bestuurd zal worden door Max Verstappen en Alexander Albon is qua uiterlijk niet de wagen die ook in Melbourne aan de start had moeten staan. Door de updates is een ander uiterlijk te zien. Marko: "De wagen die de Grand Prix in Oostenrijk rijdt zal niet gelijk zijn aan die we in Melbourne mee hadden genomen. We hebben een aantal upgrades meegenomen die eigenlijk voor Barcelona en Spielberg bedoeld waren. Op basis van CFD en de windtunnel kunnen we die nu alsnog meenemen."

Het team van Max Verstappen was begin dit jaar vol vertrouwen voor de strijd om de wereldtitel. Door de upgrades weet het team niet precies wat het kan verwachten van de prestaties: "Die updates aan de wagen zijn een onzekere factor. We hebben het eerste pakket aan updates nog niet getest, dat moest in Melbourne gebeuren. Datzelfde geldt voor pakket twee en drie die in Barcelona en hier in Spielberg op de auto moesten komen. We moeten er dus maar vanuit gaan dat de data correct is."

Honda levert nieuwe motor

Naast de wagen zal ook de motor een update krijgen. Eerder deze week meldde Honda dat Max Verstappen en zijn drie Red Bull-teamgenoten gebruik kunnen maken van een verbeterde Honda-motor. Die zal stabieler zijn maar ook meer vermogen opleveren.

Red Bull test nieuwe updates in Silverstone

Gisteren had Red Bull Racing een filmdag op het circuit van Silverstone. De RB16 werd door Alexander Albon gereden en hij maakte gelijk gebruik van de nieuwe pakketten waar Marko het over heeft gehad. Journalist Albert Fabrega had wat details gezien en plaatste dit op Twitter.