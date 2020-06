Abiteboul: "Verwacht niet dat er dit jaar fans op de tribunes zitten"

Toeschouwers kunnen mogelijk pas in het seizoen 2021 terugkeren naar Grands Prix. Renault F1-teambaas Cyril Abiteboul noemt het coronavirus de hoofdoorzaak maar zitten er ook te veel bijbehorende economische risico's aan vast. De uitbraak van het coronavirus heeft geleid tot een vernieuwde F1-kalender en regelgeving van de Formule 1, waarbij de FIA ​​‘Gesloten Evenementen’ goedkeurt, en het personeelsbestand enorm wordt verminderd.

Onderdeel van de bepaling van besloten evenementen is dat toeschouwers geen toegang krijgen tot de locatie. Alle acht races die tot nu toe zijn bevestigd zijn gesloten evenementen, hoewel Formule 1-leiders eerder optimistisch waren dat fans later dit jaar kunnen terugkeren.

Geen fans in 2021

Maar tijdens de conferentie van Renault-sponsor DP World heeft Abiteboul gewaarschuwd dat organisatoren misschien terughoudend zijn om de terugkeer van toeschouwers te versnellen.

De Fransman zei hierover: "Het kan even duren. We zetten ons schrap voor een seizoen dat grotendeels achter gesloten deuren zal plaatsvinden, met een andere economische situatie, uiteraard gezien de omstandigheden. Hopelijk zullen we in de zomer een zeer kleine opkomst van fans kunnen hebben op de circuits."

"Ik heb zelf geen verwachtingen, maar als ik kijk naar de manier waarop de pandemie zich ontwikkelt en fluctueert, en meer controle krijgt in Europa, lijkt het voor mij alsof we moeten wachten op een volledige cyclus, een volledige winter, voordat we een aantal organisaties of landen vinden die bereid zijn het economische risico te nemen om een ​​race met tribunes op te zetten die volledig gevuld zijn."

"Daarom is de belangrijkste zorg geweest om de sport te beschermen voor volgend jaar, wanneer we denken dat het weer normaal zal zijn."

De Oostenrijkse Grand Prix is ​​de eerste race in de 70-jarige geschiedenis van de Formule 1 die plaatsvindt zonder toeschouwers.