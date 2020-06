Jongeren stichten grote brand op Circuit Zandvoort

Op het circuit van Zandvoort is in de vroege avond brand uitgebroken. Het trok rond 20:00 de aandacht van verschillende Twitteraars. Volgens de veiligheidsregio brak de brand uit in de paddock, maar het circuit informeert een lokale nieuwszender dat het om autobanden gaat die vlam zouden hebben gevat.

NH Nieuws was snel ter plaatse om over de brand te berichten en kon al snel bevestigen dat het inderdaad slechts autobanden zijn die in rook opgaan. In de wijde omgeving is er echter wel een grote zwarte rookwolk boven het onlangs gerenoveerde circuit te zien. De lokale brandweer heeft het vuur inmiddels een half uur onder controle. Gelukkig is er niemand bij de brand gewond geraakt, zo laat NH Nieuws weten.

De oorzaak van de brand is nog niet bevestigd, maar volgens bronnen waren er een aantal jongeren aanwezig op het circuit die de stapels bewust in brand hebben gezet. "De politie is naar aanleiding van het signalement over de mogelijke daders op zoek naar een aantal jongeren", zo bevestigt een woordvoeder tegenover NH Nieuws.