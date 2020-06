Daniel Ricciardo: "Wij hebben niet met illegale wagen getest"

Vorige week testte Renault twee dagen op het circuit van de Red Bull Ring in Oostenrijk waar volgende week de eerste Grand Prix van het seizoen 2020 zal plaatsvinden. Meteen de week erna vindt hier ook de tweede race van het seizoen plaats, en dus was dit de ideale locatie voor het Franse team om te testen.

Vreemd was het wel. Renault, die de afgelopen jaren behoorlijk dwars heeft gelegen en openlijk ruzie in de media had met Red Bull vanwege het slechte presteren van de motoren destijds, had nu geregeld dat het op het Red Bull Ring-circuit kon gaan testen met een twee jaar oude F1-wagen.

Renault reed met 2020-motoren

Na de test was daar Helmut Marko die de Franse fabrikant beschuldigde van illegaliteit en het verbreken van de reglementen. De Oostenrijker vertelde hierover: "Ze gebruikten een twee jaar oude auto maar met nieuwe motoren, dus motoren van 2020. Ik was onder de indruk van hun betrouwbaarheid, maar ik ben meer geïnteresseerd in de vraag of Renault echt de Red Bull Ring moest huren om te testen."

Ricciardo ontkent

Eén van de coureurs die aanwezig was en met de RS18 heeft gereden was Daniel Ricciardo. Hij reageert nu op de uitspraken van zijn voormalig werkgever bij Red Bull en ontkent de beschuldigingen. Ricciardo tegenover Sky Sports: "De wagen was gewoon uit 2018. Alles in en aan de wagen was uit dat jaar, dus ook de motoren. Alleen de banden waren niet uit 2018, dat waren demonstratiebanden."

De goedlachse Australiër vond de test nuttig ter voorbereiding op de eerste twee races van het jaar: "Het was goed om eindelijk weer in actie te komen en ook jezelf te kunnen trainen in een echte F1-wagen. Ik heb de afgelopen maanden wel getraind, maar dat was fysiek, niet in een F1-wagen. Eindelijk kunnen we nu weer gaan racen."