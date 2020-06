RTL Duitsland verliest definitief uitzendrechten Formule 1

Slecht nieuws voor de mensen die nog genoten van de gratis uitzendingen van de Formule 1-races door RTL Duitsland. Het Duitse tv-station dat jarenlang de paddock kleurde met Kai Ebel als presentator, geflankeerd door Niki Lauda als bekendste analist, heeft besloten het contract met betrekking tot de uitzendrechten van de Formule 1 niet te verlengen voor 2021.

Directeur Jörg Graf verklaarde de keuze het contract niet te verlengen als volgt: "Het tv-landschap en de markt voor deze uitzendrechten is drastisch veranderd. De markt is oververhit geraakt en valt niet meer binnen het economisch gezonde kader waarin wij ons willen begeven." RTL Duitsland profiteerde jaren van de hoogtijdagen van Michael Schumacher die een groot kijkerspubliek verzekerde in Duitsland. De laatste jaren neemt de interesse in de Formule 1 echter af bij onze oosterburen, ook al werden de laatste 10 jaar nog steeds 5 wereldtitels binnengehaald door Sebastian Vettel en Nico Rosberg. De zender lijkt zich te gaan focussen op het uitzenden van voetbalwedstrijden, want het heeft de uitzendrechten voor de Europa League bemachtigd en daarnaast zal ook meer interlandvoetbal uitgezonden worden.