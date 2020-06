Sky Sports wil grote terugbetaling TV-rechten van F1

Terwijl de coronapandemie greep kreeg en de lockdown een feit werd zaten veel mensen thuis met veel vrije uren om tv te kijken. Het gebrek aan live sport dwong de Britse abonnee-omroep Sky echter om een ​​systeem te introduceren waarmee abonnees op de verschillende sportkanalen de betaling konden onderbreken tot de normale service werd hervat.

De omroeporganisatie blijkt een korting van 170 miljoen (211 miljoen) op de Premier League overeengekomen te zijn vanwege het gebrek aan voetbal. Er wordt aangenomen dat het kortingen zoekt van een aantal andere sportorganisaties, waaronder F1.

"De teruggaven van het geld voor de uitzendrechten zullen de impact op het bedrijf verzachten door het gebrek aan live sport in de afgelopen 12 weken", vertelt Sky Sports directeur Rob Webster aan de Financial Times, die de deal omschrijft als 'evenwichtig en eerlijk'.

Volgens Sports Pro Media maakt de met de Premier League overeengekomen 170 miljoen deel uit van een korting van 330 miljoen die door andere omroepen van het Premiership over de hele wereld wordt nagestreefd.

Het is onduidelijk hoeveel Sky van de F1 verwacht. De eerste tien races van het seizoen zijn uitgesteld of geannuleerd, maar aangezien de Britse omroep de belangrijkste betaler van de sport is en uitzendrechten de grootste inkomstenstroom van F1 zijn, is het waarschijnlijk een aanzienlijk bedrag zijn.

Daarna komen ongetwijfeld andere TV-zenders en uitzendgemachtigden die met hetzelfde verzoek zullen komen.