'Televisiekijkers raken verveeld door twee races op hetzelfde circuit'

Over iets meer dan twee weken begint de Oostenrijkse Grand Prix. Op zondag 5 juli zal de eerste race van dit seizoen plaatsvinden met een week later op 12 juli de tweede race, die ook op het circuit van de Red Bull Ring gereden zal worden. Hierna gaat men naar Hongarije waarna het weer tweemaal op hetzelfde circuit zal rijden; Silverstone.

Weliswaar worden de tweede races op hetzelfde circuit onder een andere naam gereden, het circuit blijft zowel in Oostenrijk als in Engeland hetzelfde. In Oostenrijk is er geen andere lay-out mogelijk, in Silverstone wel maar dat was geen optie bleek achteraf.

Fans raken verveeld

De voorzitter van de Italiaanse autosportbond vindt het niet verstandig dat de Formule 1 meerdere keren twee races op hetzelfde circuit gaat houden. Naast Oostenrijk en Engeland wordt ook Portugal (Portimao) genoemd als een locatie waar twee races verreden zouden worden, net als China, Bahrein en Abu Dhabi.

Angelo Sticchi Damiani, de voorzitter van de ACI zegt hierover tegen La Gazzetta dello Sport: "De televisiekijkers raken denk ik verveeld als ze te veel races zien op hetzelfde circuit. Wij hebben in Italië hebben het voordeel dat we drie circuits hebben waarop de Formule 1 mag racen."

De promotie van Damiani in de grootste sportkant van Italië is bewust. Na de Italiaanse Grand Prix op Monza is het bijna zeker dat ook Mugello een race gaat krijgen. Zo komen er in Italië weliswaar twee races maar ook op twee verschillende circuits.

Ook San Marino had zich aangemeld maar het circuit van Imola maakt geen kans. Journalist Andrea Cremonesi: "Het circuit van Imola is te smal voor deze brede Formule 1-wagens. Het zou heel moeilijk zijn om in te halen. Daarbij is de pitstraat heel dicht op de racelijn en zit er alleen een muur tussen. Dat maakt het te gevaarlijk."