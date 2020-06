Jean Todt: "We werken aan alternatief voor reverse grids"

Jean Todt zegt dat de Formule 1 aan andere innovatieve ideeën werkt nadat Mercedes een veto had uitgesproken tegen het plan voor kwalificatie sprintraces en reverse grids in 2020.

De FIA-president zei dat de sport door de coronacrisis creatief moet worden over hoe je dit jaar het beste een show kunt neerzetten.

"We moeten profiteren van deze andere periode om doelstellingen te bereiken die onder normale omstandigheden bijna onmogelijk zouden zijn. We moeten creatief zijn in de kalender, niet alleen in F1, maar in alle disciplines, van rally's tot Formule E", vertelde hij aan Corriere della Sera.

Wat betreft reverse grids en kwalificatie sprintraces zei Todt dat hij dergelijke initiatieven steunt, ook al heeft Mercedes tegen gestemd.

"Als er twee Grands Prix op hetzelfde circuit plaatsvinden, kun je gedurfde experimenten uitvoeren. Een kwalificatie sprintrace is één idee, maar het is niet geslaagd door gebrek aan unanieme steun. Dit betekent niet dat we geen andere innovatieve ideeën zullen vinden. Dat werk wordt nu gedaan", aldus Todt.

Todt gaf tevens toe dat er een goede mogelijkheid is dat zowel Mugello als Portimao aan de F1-kalender zullen worden toegevoegd.