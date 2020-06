China nog niet zeker of het 2 races wil in 2020

Nu over iets meer dan twee weken de eerste Grand Prix van 2020 van start zal gaan, wordt langzamerhand duidelijk hoe de FOM en FIA de F1-kalender van 2020 willen invullen. Er wordt vooral ingezet op locaties die twee races achter elkaar willen houden, zodat er niet verplaatst hoeft te worden en er toch een redelijk aantal races voor het kampioenschap verreden kunnen worden.

Meer locaties met twee races

De eerste twee races worden gehouden in Oostenrijk, maar ook Engeland krijgt er twee. Mogelijk krijgt Italië ook twee Grands Prix, al zal de eerste op Monza worden verreden en de tweede op Mugello. Ferrari rijdt dit jaar haar 1000ste Grand Prix in de Formule 1, waarbij het idee van de FOM is om die op het thuiscircuit van de Italiaanse fabrikant te rijden; Mugello.

Vanochtend maakten we al bekend dat ook Portugal mogelijk twee races krijgt. Het circuit van Portimao staat te popelen om op de F1-kalender te mogen en deinst niet terug voor back-to-back races.

China weet het niet

De FOM zou dit voorstel ook aan China hebben gedaan, maar de Chinese regering is er nog niet over uit of het hieraan wil meewerken. Xu Bin van het Shanghai Sports Bureau zei tegenover Shanghai People Radio: "Internationale sportorganisaties geven veel om sportevenementen van wereldklasse in China en Shanghai. Ondanks veel veranderingen in onze evenementen als gevolg van de pandemie, hebben we voor sommige van onze evenementen steun gekregen van internationale sportorganisaties en nationale verenigingen."

"We zouden de evenementen in Shanghai in de tweede helft van het jaar op een geschikte tijd kunnen houden, afhankelijk van de situatie van de pandemie. Er is nog geen beslissing genomen over back-to-back races van de Formule 1. Het is voorgesteld door FOM."

"De Formule 1 heeft aangekondigd dat ze de eerste acht races zullen beginnen in Europa, zonder enige race in Azië. Het oorspronkelijk geplande evenement is uitgesteld tot de tweede helft van het jaar. Tijdens het gesprek vroeg FOM of we twee races in Shanghai mochten organiseren. Dat is nog niet beslist. Het hangt af van de situatie van een pandemie."

Twee races in Bahrein

Ook Bahrein is naar voren gekomen als een locatie waar mogelijk twee races worden gehouden, waarbij FIA-racedirecteur Michael Masi zei dat er geen wettelijke belemmeringen zijn als de Formule 1 een tweede race wil rijden op het kortere ovale circuit omdat het een Grade 1 licentie heeft.