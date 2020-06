Hockenheim hoopt op spoedig besluit: "Kunnen het circuit niet eeuwig reserveren"

Nu afgelopen week wederom drie races van het 2020-seizoen definitief afgelast werden, begint de nervositeit bij de circuits die hebben aangegeven een race te willen organiseren, terwijl zij niet op de aanvankelijke kalender voor 2020 stonden, toe te nemen. Mugello, Imola, Portimão en Hockenheim lijken na een poll die de Formule 1 zelf op hun Twitter organiseerde de belangrijkste gegadigden, maar het geduld van de directie van Hockenheim ten opzichte van de FOM is bijna op.

Het circuit dat vorig jaar een van de meest spectaculaire Grands Prix organiseerde kon aanvankelijk de organisatiekosten voor een race niet ophoesten, maar nu de FOM naarstig op zoek is naar locaties die een race zonder publiek willen organiseren, is het circuit toch plots kanshebber voor het organiseren van een race. CEO Jorn Teske vindt echter dat de FOM wel wat meer haast mag maken in hun besluitvorming: "We kunnen het circuit niet eeuwig vrijhouden in de hoop dat er in een van de weekenden toch een Formule 1 race kan plaatsvinden."

De uitspraak komt echter niet als een complete verrassing aangezien het besluit om geen F1-race meer te organiseren, sowieso al deels werd ingegeven door het feit dat Hockenheim plaats wilde bieden aan een meer divers aanbod van races.

Bij een andere kanshebber, Portimão in de Algarve in Portugal, lijken ze echter wel alles ervoor over te hebben om een race te organiseren, aldus een woordvoerder van het circuit: "Wij committeren ons volledig eraan, om de best mogelijke condities te creëren voor het organiseren van een race. Wij geloven dat ons circuit en ons land de perfecte locatie bieden, om een nieuwe F1-race te organiseren." Wordt ongetwijfeld vervolgd.