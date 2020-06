Ook Japan, Singapore en Azerbeidzjan geschrapt van F1-kalender

Enkele weken geleden werd de aangepaste kalender van de Formule 1 voor 2020 bekend. Daarop stonden geen Grand Prix in Nederland, Australië, Monaco en Frankrijk. Nu is bekend gemaakt dat ook de Grands Prix in Japan, Singapore en Azerbeidzjan afgelast zijn.

Helaas voor de Verstappen-fans, aangezien de Nederlander en zijn Red Bull het vaak goed doen in zowel Japan als Singapore. De verwachting is dat er nog enkele races afgelast worden, waardoor er rond de 12-13 races verreden worden dit kampioenschap.

FOM wil nog altijd 18 races

De FOM maakte vanochtend bekend dat het echter nog alle vertrouwen heeft in een F1-kalender met 15 tot 18 races: "We hebben vertrouwen in onze plannen om tussen de 15 en 18 races te organiseren tegen de tijd dat ons seizoen half december in Abu Dhabi eindigt en we verwachten de definitieve kalender te publiceren voordat we aan ons seizoen in Oostenrijk beginnen."

"Als onderdeel van de discussies om onze kalender af te ronden, hebben we nauwe dialogen gevoerd met onze promoters en autoriteiten en blijven we de specifieke en variërende COVID-19-ontwikkelingen in elk land volgen. We zullen te allen tijde ervoor zorgen dat de veiligheid van de Formule 1-gemeenschap en de gemeenschappen die we bezoeken de hoogste prioriteit heeft."

"Als gevolg van de voortdurende uitdagingen van COVID-19 hebben wij en onze promotors in Azerbeidzjan, Singapore en Japan de beslissing genomen om hun races voor het seizoen 2020 te annuleren. Deze beslissingen zijn genomen vanwege de verschillende uitdagingen waarmee onze promotors in die landen worden geconfronteerd. In Singapore en Azerbeidzjan maakten de lange doorlooptijden die nodig waren om stratencircuits te bouwen het hosten van de evenementen tijdens een periode van onzekerheid onmogelijk en in Japan leidden de aanhoudende reisbeperkingen ook tot de beslissing om niet door te gaan met de race."

Deur open voor nieuwe circuits

Doordat het lastig is om een kalender samen te stellen zoals de FOM graag ziet, houdt de eigenaar van de Formule 1 ook de deur open voor nieuwe locaties en circuits. Onder andere Estoril en Portimao hebben zich aangemeld, net als Mugello. Een terugkeer naar Maleisië op het circuit van Sepang zou ook volgens geruchten een optie zijn.

"Tegelijkertijd hebben we aanzienlijke vooruitgang geboekt met bestaande en nieuwe promoters op de herziene kalender en zijn we vooral aangemoedigd door de belangstelling die nieuwe locaties hebben getoond voor het hosten van een Formule 1-race tijdens het seizoen 2020."

"We beseffen dat dit nog steeds een tijd van onzekerheid en complexiteit is over de hele wereld en dat we ervoor zullen blijven zorgen dat we voorzichtig en flexibel doorgaan met het seizoen 2020. We hebben gedetailleerde en robuuste veiligheidsplannen opgesteld om ervoor te zorgen dat we ons seizoen zo veilig mogelijk beginnen."