Slechts 10 journalisten mogen Oostenrijkse Grand Prix bezoeken

Een minimum aantal journalisten mag de pers vertegenwoordigen tijdens de eerste drie races van het Formule 1-seizoen 2020. In Oostenrijk en Hongarije, mogen volgende maand alleen permanent geaccrediteerde journalisten naar de circuits komen. Uit die groep worden 10 journalisten gekozen die dan mogen werken op locatie.

De paddock wordt verboden terrein en directe interactie met coureurs of ander teampersoneel is verboden. De persconferenties van coureurs en teamleden zullen alleen worden uitgezonden via een videoverbinding.

Ook zijn er slechts een paar fotopersbureaus uitgenodigd voor de eerste drie Grands Prix.

Productie F1 TV vanuit Engeland

Normaal gesproken zijn er rond de 400 mediavertegenwoordigers bij elke Grand Prix. Dat zal nu dus zeker niet het geval zijn. Ook het personeel van de FOM blijft zoveel mogelijk thuis, zo vertelt Robert Dalla: "Voor het eerst zullen we een Grand Prix produceren vanuit Biggin Hill (Engeland), in plaats van op de locatie zelf. Dat betekent dat er in plaats van de gebruikelijke 230 productiemensen er slechts 100 naar Oostenrijk zullen reizen. Minder mensen op locatie betekent niet alleen goedkoper, het is ook beter te controleren als het gaat om gezondheidsrisico's."

Niet naar huis

Tevens mogen de geselecteerde journalisten en fotografen, net als teampersoneel, niet naar huis reizen tussen de races. Na de eerste drie races mogen voor Silverstone en Barcelona weer 10 extra journalisten zich toevoegen, met een derde groep voor Spa en Monza.

Journalisten van grote persbureaus zoals Reuters en AFP of kranten met grote oplage krijgen voorrang van de FIA.