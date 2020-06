Kimi Raikkonen: "Als ik geen plezier heb is 2020 mijn laatste jaar in F1"

Kimi Raikkonen heeft de mogelijkheid open gelaten dat hij eind 2020 zal stoppen met zijn carrière in de Formule 1. Op 40-jarige leeftijd en met meer dan 300 Grand Prixs op zijn naam, is de wereldkampioen van 2007 de oudste en meest ervaren coureur in de Formule 1.

Op de vraag of dit jaar zijn laatste zal zijn, zei Raikkonen tegen Infobae: "Ik heb al gezegd dat ik dit seizoen ga rijden en dan zal ik beslissen. Als ik dit jaar blijf genieten van racen, zal ik doorgaan. Zo niet, dan ga ik met pensioen."

Een hekel aan interviews

De Fin reed in 2010 en 2011 in zowel de Nascar als Rally's, maar hij zei dat hij zijn motivatie hoog hield vanwege zijn liefde voor racen. "Het is heel simpel, ik hou van racen. De rest, de interviews en dat soort dingen kan me eigenlijk niets schelen, maar ik hou echt van het gevoel van racen op wielen. Ik heb dat gemist en daarom ben ik teruggekomen."

Recordhouder

Het is mogelijk dat Raikkonen in 2020 het record van Rubens Barrichello als coureur met de meeste F1-races in de geschiedenis inhaalt. Zoals we Raikkonen kennen is hij daar nuchter onder: "Daar geef ik niet zoveel om. Ik word er niet blij van. Ik denk dat ik me veel meer dingen zal herinneren van mijn carrière dan het aantal races dat ik heb gedaan."

Raikkonen werd ook gevraagd welke regels hij zou veranderen in F1, en hij gaf een voorspelbaar antwoord voor de coureur die bekend staat als The Iceman.

"Het maakt echt niet uit, het is niet aan ons om de regels te veranderen. Uiteindelijk zullen we rijden met de auto die voor ons is gebouwd en we moeten ons aanpassen en proberen zo snel mogelijk te gaan."

Tevens zei hij niet meer terug te zullen kijken op zijn carrière. Klaar is klaar voor Kimi Raikkonen: "Ik denk niet dat ik het zal missen. Er zijn goede mensen en ik zal contact met ze houden, maar dat is alles. Ik heb er vele jaren doorgebracht en wanneer ik ervoor kies om te stoppen, weet ik zeker dat ik genoeg dingen zal vinden om me bezig te houden."