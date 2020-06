Bevestiging Grands Prix in Midden-Oosten kwestie van tijd

De Formule 1 presenteerde vorige week een herziene kalender voor het seizoen 2020. Het schema was echter nog niet volledig, het betrof alleen een rooster voor het Europese deel van de jaargang. De rest van de kalender volgt later. Bahrein en Abu Dhabi hoeven zich in elk geval weinig zorgen te maken om hun evenementen. Een bevestiging dat de twee Grands Prix in het Midden-Oosten ook op de herziene kalender voor 2020 staan is een kwestie van tijd.

Dat blijkt wel uit de woorden van Mercedes-teambaas Toto Wolff tegenover Formel1.de. "Ik hoop en geloof dat de twee races in het Midden-Oosten spoedig bevestigd zullen worden voor de afsluiting van dit seizoen." Abu Dhabi heeft contractueel vast laten leggen dat het standaard de seizoensfinale is. De race op Yas Marina Circuit stond oorspronkelijk gepland voor 29 november, maar verhuist mogelijk naar 6 of 13 december. De Grand Prix van Bahrein zal een week voor Abu Dhabi plaatsvinden.

Het Europese deel van het seizoen krijgt mogelijk nog een vervolg met één of twee Grands Prix. Hockenheim, Imola en Mugello zijn kandidaten om die races te huisvesten. Het Russische Sotsji heeft zich ook al aangeboden om twee races in plaats van één Grand Prix te organiseren, zoals op de Red Bull Ring en Silverstone al gaat gebeuren. Hoe het Aziatische en het Noord-Amerikaanse deel van het seizoen eruit komt te zien is nog koffiedik kijken.