F1 bevestigt eerste 8 races van nieuwe 2020-kalender

De Formule 1 heeft zojuist de eerste 8 races van het seizoen 2020 officieel bekend gemaakt. Op 5 juli zal de eerste Grand Prix van het 2020-seizoen verreden worden in Oostenrijk.

Nadat het seizoen 2020 was uitgesteld vanwege de uitbraak van het coronavirus, hebben F1, de teams en de FIA gewerkt aan een plan om het seizoen veilig te laten beginnen. Vandaag schetste F1-topman Chase Carey het eerste deel van een herziene kalender van races.

Het seizoen begint op 5 juli met de Grand Prix van Oostenrijk op de Red Bull Ring, een week later gevolgd door een tweede race op hetzelfde circuit.

De Hongaarse Grand Prix volgt een week daarna, voor een korte pauze van twee weken. Daarna zijn er twee back to back races op Silverstone, gevolgd door de Spaanse Grand Prix in Barcelona.

Twee weken na de Spaanse Grand Prix volgt de Belgische Grand Prix, met de Italiaanse Grand Prix op Monza een week later op 6 september.

Alle races worden ondersteund door Formule 2 en Formule 3.

Opvallende namen

Op de nieuwe kalender zijn twee namen die opvallen. De Grand Prix van Steiermark en de Grand Prix van het 70-jarig bestaan van de Formule 1. De Grand Prix van Steiermark zal gehouden worden op de Red Bull Ring. Steiermark is de regio waar de Grand Prix gehouden wordt.

De Grand Prix van het 70-jarig bestaan van de F1 wordt gehouden op Silverstone.

Hoe de rest van de kalender na de Grand Prix van Italië eruit ziet is nog niet bekend gemaakt, daarover wordt nog overleg gepleegd tussen de FOM en organisatoren.

Carey blij van start te kunnen gaan

F1-CEO Chase Carey gaf tevens de volgende toelichting: "De afgelopen weken hebben we onvermoeibaar samengewerkt met al onze partners, de FIA en de teams om een herziene kalender voor 2020 te creëren, zodat we op een zo veilig mogelijke manier weer kunnen racen. We zijn verheugd dat we vandaag onze nieuwe kalender van acht races kunnen presenteren en kijken ernaar uit om onze volledige kalender de komende weken te publiceren. Ik wil elke promotor en partner bedanken voor hun steun en voortdurende toewijding aan de Formule 1. Hoewel we momenteel verwachten dat het seizoen zonder fans bij onze races begint, hopen we dat de situatie de komende maanden ons in staat zal stellen om ze terug te verwelkomen zodra het is veilig om te doen, maar we weten dat de terugkeer van de Formule 1 een welkome boost zal zijn voor sportfans over de hele wereld."

De nieuwe F1-kalender 2020