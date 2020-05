Renault trekt zich niet terug uit Formule 1 ondanks zware financiële problemen

Dat Renault in de proberen zit, is wel duidelijk. Ondanks alles wil de Franse autofabrikant maar al te graag actief blijven in de koningsklasse van de autosport. Daarom heeft het bedrijf besloten om zich niet terug te trekken uit de Formule 1.

Het team was in 2005 en 2006 erg succesvol, tegenwoordig heeft het team moeite om de top drie teams bij te houden. Ondanks de tegenslagen, die het team heeft opgelopen de afgelopen seizoenen, blijft Renault voorlopig in de Formule 1.

De fabrikant van auto’s heeft ernstige financiële problemen, kondigde interim-CEO Clotilde Delbos vrijdag aan. Het bedrijf zal daarom 2 miljard euro besparen. Dit gaan ze doen door 15.000 banen te schrappen.

Het Formule 1-team van Enstone en Viry werkt echter door. "We hebben in het openbaar gezegd en bevestigen dat we ons blijven inzetten voor de Formule 1", zei Delbos.

Waarschijnlijk is het budgetplafond een doorslaggevende factor geweest. "De aankondiging van nieuwe regelgeving inzake kostenbeperking is goed voor ons, dus zijn we gebleven."