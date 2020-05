Ferrari doet Kimi Raikkonen winnende SF71H uit 2018 cadeau

Alfa Romeo-coureur Kimi Raikkonen ontving vandaag een bijzonder pakketje. De Fin heeft op Instagram een foto geplaatst van deze speciale levering; een Ferrari SF71H uit 2018. Het is niet zomaar een bolide, het is de wagen waarmee hij de Grand Prix in Austin won.

Het was voor Raikkonen zijn 21ste en mogelijk laatste overwinning in de Formule 1. De Fin is inmiddels de leeftijd van 40 jaar gepasseerd en bevindt zich in de herfst van zijn carrière. Ferrari wilde de wereldkampioen van 2007 op deze manier bedanken voor jarenlange trouw en bewezen diensten.