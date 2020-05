De Grand Prix van Vietnam had een van de nieuwe aanwinsten op de Formule 1-kalender van dit jaar moeten worden, maar door de uitbraak van het coronavirus is het evenement dat op 5 april gepland stond tot nader order uitgesteld. Daardoor heeft nog niemand een blik kunnen werpen op het nieuwe stratencircuit van Hanoi. Codemasters heeft daarom een video gedeeld van een rondje over die baan in de nieuwe editie van de officiële Formule 1-game, F1 2020, die vanaf 10 juli verkrijgbaar is voor PC, Playstation 4 en Xbox One.