Daniel Ricciardo hunkert naar nieuwe Grand Prix-overwinningen

Het is alweer twee jaar geleden dat Daniel Ricciardo zijn zevende en voorlopig laatste Grand Prix-zege boekte. In 2019 kwam de Australiër na zijn overstap van Red Bull Racing naar Renault niet in de buurt van het podium, waardoor Monaco 2018 nog altijd zijn laatste overwinning is. Dat knaagt aan hem, geeft Ricciardo toe in een interview met Autocar.

"Ik ben bepaald niet de meest geduldige persoon", begint de Australiër. "Ik geloof in mezelf en ik geloof dat ik goed genoeg ben om races te winnen. Ik wil mezelf dat niet te lang ontnemen. Het is nu twee jaar geleden dat ik triomfeerde in Monaco. Dat is al een tijdje terug, ik hunker naar nieuwe overwinningen. Maar ik ben naarmate ik ouder ben geworden ook gaan realiseren dat dit bij de Formule 1 hoort. Je hebt twintig coureurs en niet alle twintig rijders dingen mee naar de zege."

Met Renault gaat hij komend seizoen waarschijnlijk geen nieuwe overwinning aan zijn palmares toevoegen. Ricciardo: "Ik wil absoluut weer winnen en daarom was ik ook zo benieuwd hoe het ons in Melbourne zou vergaan. Ik wilde kijken hoeveel progressie het team deze winter heeft geboekt. We hebben stappen vooruit gezet, maar de top drie is nog buiten bereik. Als ik er positieve draai aan mag geven, we hebben vooruitgang geboekt en onze achterstand verkleind."