Hockenheimring weet zich al gesteund door lokale politiek

De Hockenheimring verkeert in staat van paraatheid. Het Duitse circuit is er klaar om dit jaar een Grand Prix te organiseren, mocht de Formule 1 een beroep op hen doen. De Hockenheimring prijkte niet op de oorspronkelijke kalender voor het seizoen 2020, maar nu meerdere Europese racelocaties weg zijn gevallen of ter discussie staan vanwege de uitbraak van het coronavirus liggen er kansen voor Hockenheim.

En de Hockenheimring heeft één groot voordeel ten opzichte van andere beoogde Grand Prix-locaties; het Duitse circuit heeft zich reeds verzekerd van steun van de lokale politiek. De stad heeft het licht reeds op groen gezet voor een Formule 1-race. Ook de lokale overheid is aan boord, mits voldaan wordt aan strenge hygiëne-voorschriften en de gezondheid gewaarborgd kan worden.

Auto Motor und Sport citeert Hockenheimring-directeur Jorn Teske: "Het protocol voor een Grand Prix moet vanuit de Formule 1 en de internationale autosportbond FIA komen, waarna de lokale autoriteiten en gezondheidsinstanties zich erover zullen buigen. Zij zullen dan bepalen of wij extra maatregelen moeten treffen. Vervolgens is het aan ons om die aanbevelingen te implementeren."

Ze kijken in Hockenheim dan ook met grote belangstelling naar de ontwikkelingen elders in de wereld. Teske: "Aan de ene kant zijn we afhankelijk van Silverstone. Als zij door de Britse quarantaine-eisen geen races kunnen organiseren, vergroot dat onze kansen. Aan de andere kant biedt ook dat geen enkele garantie voor een Grand Prix op de Hockenheimring. Bovendien zijn we niet gelijk uit de running als de races op Silverstone wel door kunnen gaan."