'Mooi dat Max Verstappen geen arrogant mannetje is geworden'

Red Bull Racing-rijder Max Verstappen is zich niet verheven gaan voelen sinds zijn doorbraak in de Formule 1. Die conclusie trekt oud-coureur Arie Luyendyk, tweevoudig winnaar van de Indy 500. De 66-jarige Nederlander is diep onder de indruk van zijn veel jongere landgenoot. De roem van zijn successen in de Formule 1 is Max Verstappen niet naar zijn hoofd gestegen.

Arie Luyendyk deelde aan De Telegraaf mede: "Wat ik mooi aan hem vind, is dat hij niet ineens een arrogant mannetje is geworden nu hij op handen wordt gedragen. Max kan ook nog steeds heel enthousiast zijn na een race als een actie is gelukt. Een beetje jongensachtig. Iemand als Lewis Hamilton heeft dat helemaal niet."

Mazzel

Hij blikte ook vooruit naar de start van het IndyCar-seizoen 2020, dat op 6 juni begint op de Texas Motor Speedway met Rinus van Kalmthout als Nederlandse troef. "Rinus is ook ontzettend koel en relaxed. Zijn ouders staan hem geweldig bij en hij heeft het puur op talent gedaan. Rinus heeft echt alles om het te maken in de IndyCar. Dat het seizoen nu begint in Texas, op een oval, is niet makkelijk voor hem. Het gaat direct zo verschrikkelijk hard."

"Plus, het is niet ongevaarlijk", vervolgt Luyendyk. "Ik ben wel blij dat ze daar nu ook met een bescherming rond de cockpit rijden. Ik ben nooit zo’n veiligheidspionier geweest, maar nu ik ouder word – en dus wat zeikeriger – zie ik wel dat het nu een stuk veiliger is dan vroeger. Als ik de beelden van toen zie denk ik: pfoe, ik heb wel mazzel gehad."