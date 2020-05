FIA roept een meldpunt voor klokkenluiders in het leven

De internationale autosportbond FIA heeft een meldpunt voor klokkenluiders geopend, de zogeheten FIA Ethics and Compliance Hotline. Mensen kunnen dat platform gebruiken om melding te maken van onethisch gedrag, overtreding van de antidoping regels en manipulatie van kampioenschappen.

Onder onethisch gedrag vallen bijvoorbeeld discriminatie, aanranding, omkoping, corruptie, belangenverstrengeling, fraude en geld witwassen. Ook voor problemen of twijfels over de sportieve integriteit in autosportklasses en/of bij automobielverenigingen die onder de vlag van de FIA vallen, kunnen klokkenluiders op de speciaal daarvoor ingerichte website terecht.

Een speciale commissie binnen de internationale autosportbond zal zich over dit platform ontfermen en alle meldingen die binnenkomen beoordelen en onderzoeken.