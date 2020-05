Abiteboul vindt vragen over toekomst van Renault vermoeiend

Renault-teambaas Cyril Abiteboul heeft nog maar eens herhaald dat Renault niet van plan is om de Formule 1-activiteiten te staken. De Franse autofabrikant klopte voor een lening van 5 miljard euro aan bij de regering en moet voor 2 miljard euro aan bezuinigingen doorvoeren. Logischerwijs ontstaan er dan vragen over het Formule 1-programma van Renault.

Abiteboul spreekt tegen dat de Formule 1-toekomst van Renault ter discussie staat. "Ik kan het wel weer gaan ontkennen", verzuchtte de Fransman tegenover Autoweek. "Maar ik betwijfel of ik daarmee de angel uit dit verhaal kan halen, want deze geruchten blijven maar terugkeren." Ter verdediging van Renault en Abiteboul; de Franse autofabrikant is al meer dan veertig jaar onafgebroken actief in de Formule 1, soms alleen als motorleverancier en soms ook als fabrieksteam.

De onzekerheid over het Formule 1-project van Renault komt echter niet uit het niks. Het voortbestaan van het automerk is in gevaar. Bruno Le Maire, de Franse minister van Financiën, luidde op radiozender Europe 1 zelfs de noodklok. "Ja, Renault zou van de markt kunnen verdwijnen", waarschuwde hij. Renault worstelt om te overleven, aldus de minister.

Le Maire onthulde in Le Figaro dat hij de lening van 5 miljard euro voor het Franse merk nog niet heeft goedgekeurd. Hij is in gesprek met Renault over de voorwaarden voor die lening. Zo moet de autofabrikant meer auto's in Frankrijk gaan produceren. Bovendien wil de regering dat Renault meer milieuvriendelijkere auto's op de markt brengt.