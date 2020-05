De derde NASCAR-race binnen een week tijd is ten prooi gevallen aan Brad Keselowski. De 36-jarige Amerikaan stuurde zijn auto met startnummer 2 als eerste over de finish in de Coca-Cola 600 op de Charlotte Motor Speedway. Het betrof zijn 31ste NASCAR-overwinning.

Keselowski: "Eindelijk heb ik deze race een keer gewonnen, ik ben zo blij voor het team. Dit is een major, een van de grote evenementen in ons kampioenschap. Nu moet ik alleen de Daytona 500 nog en dan heb ik ze allemaal een keer op mijn naam geschreven."

Bekijk hieronder de samenvatting van de Coca-Cola 600: