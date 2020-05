Ferrari heropent de fabriek na Red Bull Racing

Door de uitbraak van het coronavirus moest Ferrari noodgedwongen voor onbepaalde tijd sluiten, maar ook in het hard getroffen Italië is er inmiddels weer licht aan het einde van de tunnel. Steeds meer niet-essentiële bedrijven mogen hun deuren weer openen en dat betekende dat ook de Ferrari-medewerkers weer aan de slag mochten.

Red Bull Racing liet GPToday.net eerder deze week al weten dat de fabriek in Milton Keynes alweer op bijna volledige kracht draait. Wel zijn er verschillende voorzorgsmaatregelen getroffen. Medewerkers moeten zich volledig desinfecteren en worden bij aankomst getemperatuurd.

Voor Ferrari mocht de fabriek afgelopen maandag weer open. "Maandag hebben we de Formule 1-afdeling heropend", vertelde voormalig testrijder Marc Gene aan Radio Marca. “Alles is voorbereid, met veel coronatests.”

De Spanjaard zei dat Ferrari nu hard zal werken om de 2020-auto te verbeteren voorafgaand aan de verwachte herstart van het seizoen in juli in Oostenrijk. Er worden dan twee races op de Red Bull Ring georganiseerd: “Het is twee en een halve maand geleden dat er aan de auto is gewerkt. Monteurs en engineers hebben helemaal niets kunnen doen.”

Volgens de voormalig testcoureur maakt Ferrari zich niet druk over een de snelheid van hun auto: "Maar de auto die we in Australië hadden, die al goed was, zal natuurlijk aangepast zijn. We moeten nog wat verbeteren en hopelijk doen we dat voor Oostenrijk. Het ziet ernaar uit dat we daar beginnen en nog steeds 19 races rijden", voegde Gene eraan toe.