Gaat Mick Schumacher aan stoelpoten van Giovinazzi zagen?

Mick Schumacher zou zomaar eens in het komende seizoen al kunnen debuteren in de Formule 1. Dat vermoeden heeft oud Formule 1-coureur Nick Heidfeld. De Duitser ziet zijn landgenoot als kandidaat voor een stoeltje bij Alfa Romeo. En is het niet in 2020, dan is de zoon van Michael Schumacher zeker voor 2021 een gegadigde voor een Formule 1-debuut.

Heidfeld deelde aan het Duitse Sky Sports mede: "Het zou me niets verbazen als we Mick dit seizoen al in de Formule 1 kunnen bewonderen. Natuurlijk nog niet bij het grote Ferrari, maar wellicht bij Alfa Romeo. Als ik me niet vergis, heeft dat team nog twee vrije stoeltjes voor 2021." Hij heeft gelijk, de contracten van Kimi Raikkonen en Antonio Giovinazzi lopen na dit jaar af.

Daar liggen kansen voor Mick Schumacher. Als lid van de Ferrari Driver Academy en zoon van een Ferrari-legende heeft hij een streepje voor in Maranello. Een mogelijkheid bij Ferrari-klantenteam Alfa Romeo ligt in het verschiet. Heidfeld: "Als hij goede prestaties neerzet in de Formule 2 en Giovinazzi komt in grotere problemen dan vorig jaar, dan zou ik er niet gek van staan te kijken als Alfa Romeo besluit om Mick dit seizoen al in het diepe te gooien."