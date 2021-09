SERIE Formule gênant: Oostenrijkse Grand Prix 2002

GPToday brengt u deze week elke dag een nieuw uniek verhaal in deze serie 'Formule gênant'.

U dacht dat de Belgische Grand Prix een gênante vertoning was? Dat klopt volledig. Maar in de geschiedenis van de Formule 1 is het helaas niet de eerste keer dat de sport zo voor paal stond. Denk bijvoorbeeld aan de Oostenrijkse Grand Prix van 2002.

Misschien is een uitgestelde beslissing niet altijd iets gênants. De beslissing van de wedstrijdleiding in België dit jaar liet lang op zich wachten en zorgde voor een ongemakkelijk podium. De coureurs hadden immers niet veel gepresteerd die dag maar stonden toch op het podium. Toch is er in de geschiedenis van de Formule 1 een podium dat nog veel ongemakkelijker en vooral gênanter was. Hiervoor moeten we terug naar de Oostenrijkse Grand Prix van 2002.

In 2002 werd de sport gedomineerd door Ferrari en dan vooral door kopman Michael Schumacher. De Duitser wist de chaotische openingsrace in Australië te winnen en zegevierde daarna ook in Brazilië, San Marino en Spanje. Alleen in Maleisië won de Duitser niet, zijn broer Ralf won daar. Schumachers teamgenoot Rubens Barrichello beleefde een minder seizoen. De Braziliaan wist alleen in San Marino punten te scoren en was verder alleen maar uitgevallen.

Oostenrijk

Aangekomen in Oostenrijk pakte Barrichello de pole position terwijl Schumacher ‘slechts’ als derde uit de kwalificatie kwam. De race werd ontsierd door een enorm ongeval waarbij Nick Heidfeld zich met zijn Sauber in de zijkant van Takuma Sato’s Jordan boorde. Sato verliet het circuit per ambulance, maar kwam er achteraf goed vanaf. De Ferrari’s waren inmiddels ver voor de rest van het veld uitgereden. Barrichello had de leiding van de race stevig in handen, maar verloor deze aan Schumacher na een pitstop in rondje 61 van de 71. Gelukkig voor Rubens zocht zijn teamgenoot ook de pits op en reed de Braziliaan weer aan de leiding.

Het begon er steeds meer op te lijken dat Barrichello de race zou gaan winnen. Maar vlak achter hem reed zijn teamgenoot. Schumacher stond op dat moment haast vanzelfsprekend eerste in het kampioenschap met een forse voorsprong op zijn naaste achtervolgers. Aan de pitmuur hadden Ferrari-kopstukken Jean Todt en Ross Brawn echter andere plannen. Vanuit Italië kregen zij mogelijik via Ferrari-president Luca di Montezemolo de opdracht om Schumacher als eerste te laten finishen. Ze lieten Barrichello over de radio weten dat hij Schumacher er langs moest laten. In de laatste ronde lag de Braziliaan nog steeds aan kop maar in het zicht van de finish, nog na de laatste bocht, ging hij van zijn gas om gehoor te geven aan het verzoek van het Italiaanse team. Ook de Britse tv-commentatoren hadden door dat er iets gaande was en waren helemaal verbijsterd. Het zou toch niet? Hun angst werd werkelijkheid. Na de laatste bocht van de laatste ronde remde Barrichello af. Vlak voor de streep ging Schumacher hem voorbij en won met 0.182 seconde verschil. De wereld van de F1 was met stomheid geslagen. De commentatoren vielen zo ongeveer van hun stoel van verbazing en het publiek was 'not amused'. Fluitconcerten daalden neer over het circuit in de Alpen en dat zou alleen maar erger worden.

Fluitconcerten

Traditiegetrouw mochten de coureurs daarna het podium betreden. Schumacher trok Barrichello op het hoogste treedje van het podium en nam zelf een trapje lager plaats. Hierdoor stond de Braziliaan ongemakkelijk naar het Duitse volkslied en een enorm fluitconcert te luisteren. Toen het Italiaanse volkslied volgde trok Barrichello Schumacher bij hem op het podium. Het gefluit van de tribunes werd intussen alleen maar luider en luider. Toen daarna de trofeeën werden uitgereikt duwde Schumacher de winnaarsbeker in de handen van zijn Braziliaanse teamgenoot. Het was een enorm ongemakkelijke vertoning. De wereld zag hoe Ferrari de race praktisch had verpest en de normaal zo enthousiaste podiumceremonie veranderde in een gênante vertoning.

Het voorval kreeg een staartje. Er volgden boetes en ook een verbod op teamorders. De teams mochten dus hun coureurs niet meer van dit soort opdrachten geven. De nieuwe regels hielden geruime tijd stand maar zorgden ervoor dat de teams in codetaal over de radio gingen praten. Het dieptepunt daarin was een actie van Ferrari in 2010. Het team instrueerde Felipe Massa om de leiding aan Fernando Alonso te geven met de woorden: "Fernando is faster than you".