Austin het volgende hoofdpijndossier voor Formule 1-kalender

De Formule 1-leiding is bij de herindeling van de kalender voor het seizoen 2020 op een nieuw obstakel gestuit. In Austin is men immers niet van plan om voor het einde van dit jaar al grote evenementen toe te staan. Daardoor komt de Grand Prix van de Verenigde Staten op het Circuit of the Americas, die op dit moment voor 25 oktober op het programma staat, in het geding.

De Texaanse stad Austin is niet voornemens om het beleid ten aanzien van grote (sport)evenementen voor eind december al te versoepelen. Het risico op verdere verspreiding van het coronavirus is in ogen van dokter Mark Escott, verantwoordelijk voor de gezondheidszorg in Austin, nog te groot. "Grootschalige evenementen waren het eerste waar we een streep door zetten en zullen het laatste zijn dat we weer vrijgeven", liet hij aan de Austin American-Statesman weten.

Formule 1-eigenaar Liberty Media hoopt nog altijd dat de koningsklasse van de autosport in oktober of november naar het Circuit of the Americas kan afreizen voor een race, maar Escott bereidt ze alvast voor op het ergste. "Als ik daarbij van nu naar eind december kijk, ziet het er niet naar uit dat we het risico genoeg kunnen inperken om binnen dat tijdsbestek grootschalige evenementen te houden."

Subsidie

Alles hangt af van hoe de pandemie zich de komende weken en maanden ontwikkelt, zeker in de zwaar getroffen Verenigde Staten. Een race zonder publiek is in Austin een lastiger verhaal dan bij andere Grand Prix-locaties. Het Circuit of the Americas is in grote mate afhankelijk van subsidies en die zijn weer gekoppeld aan inkomsten uit toerisme, meldt Autosport. Zonder toeschouwers vallen die inkomsten weg en komt de bijdrage vanuit de overheid in gevaar.